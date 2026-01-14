Польща ледь не занурилася в блекаут: подробиці від влади

Лампочка.

У сусідній Польщі наприкінці 2025-го відбулася кібератака з боку Росії на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму.

Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, повідомляє Rmf24.

«Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, яка мала на меті відключити електроенергію громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до блекауту», – розповів польський політик.

З його слів, в останні дні грудня кібератаки зазнали установки, які виробляють електроенергію, теплоелектростанція. Гавковський каже, що ситуацію було складно контролювати через погодні умови.

«Все вказує на те, що ми маємо справу з російським саботажем, який мав дестабілізувати ситуацію в Польщі... У нас є добре підготовлені інституції. Не варто панікувати», – наголосив урядовець.

Зауважимо, напередодні польський міністр енергетики країни Мілош Мотика повідомляв, що протягом останніх днів минулого року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, які виробляють електроенергію в країні.

"Командування кібернетичних сил діагностувало протягом останніх днів року найсильнішу атаку на енергетичну інфраструктуру за останні роки", – цитує Мотику Reuters.

Як повідомлялося, у Німеччині підозрюють українців у підготовці диверсій за завданням Росії. За версією слідства, вони надсилали з Кельна до України посилки з GPS-трекерами, щоб зібрати дані про логістичні маршрути. Йдеться про підозрюваних Владислава Т. та Данила Б., яких Федеральна прокуратура ФРН звинувачує у шпигунстві та змові з метою вчинення.