Польща має докази навмисного удару РФ: заява уряду

Атака на Польщу 10 вересня. / © Associated Press

Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі, повідомила пресслужба відомства.

"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - наголосив Гавковскі.

За його словами, “пом'якшення цієї правди” лише посилює російський наратив та дезінформацію, яка також є елементом війни.

“Кожне слово, яке підважує факт, що ми мали справу з навмисними діями, підтримує російську дезінформацію”, - заявив польський міністр.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький назвав атаку дронів РФ "провокацією" “перевіркою” як для військових, так і для політиків, а також для того, щоб перевірити функціонування Північноатлантичного альянсу та його готовність реагувати.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив: повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до Польщі може стояти Україна, - це маніпуляція і дезінформація. Він беззаперечно наголосив, що “відповідальність лежить на Російській Федерації”.

