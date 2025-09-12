- Дата публікації
Польща має докази навмисного удару РФ: заява уряду
Варшава має усі факти та докази навмисних дій Росії.
Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі, повідомила пресслужба відомства.
"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - наголосив Гавковскі.
За його словами, “пом'якшення цієї правди” лише посилює російський наратив та дезінформацію, яка також є елементом війни.
“Кожне слово, яке підважує факт, що ми мали справу з навмисними діями, підтримує російську дезінформацію”, - заявив польський міністр.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький назвав атаку дронів РФ "провокацією" “перевіркою” як для військових, так і для політиків, а також для того, щоб перевірити функціонування Північноатлантичного альянсу та його готовність реагувати.
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив: повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до Польщі може стояти Україна, - це маніпуляція і дезінформація. Він беззаперечно наголосив, що “відповідальність лежить на Російській Федерації”.