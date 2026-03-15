Польща може опинитися на шляху до виходу з ЄС: Туск зробив заяву

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що можливий вихід країни з Європейського Союзу, так званий «Полексит», стає реальною загрозою.

Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами Туска, частина політичних сил у країні фактично просуває сценарій виходу Польщі з ЄС. Він звинуватив у цьому націоналістичну партію «Право і справедливість» (PiS), а також політиків із правого альянсу «Конфедерація».

«Полексит» стане катастрофою, наголосив прем’єр, пообіцявши зробити все можливе, щоб не допустити такого сценарію.

Туск також заявив, що ідеї виходу Польщі з Євросоюзу підтримують сили, які прагнуть послабити сам ЄС. Серед них він назвав Росію, американський рух MAGA та деяких європейських ультраправих політиків, зокрема угорського прем’єра Віктора Орбана.

Політична суперечка навколо військових кредитів ЄС

Як пише видання Politico, заява Туска пролунала після того, як президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який дозволив би країні отримати доступ до пільгових військових кредитів Євросоюзу на суму до 43,7 млрд євро.

Уряд Туска наразі не має достатньої підтримки в парламенті, щоб подолати це вето. Через це виникла невизначеність щодо фінансування оборонних витрат Польщі, які цього року можуть становити майже 5% ВВП.

Прем’єр попередив, що такі рішення можуть послабити позиції Польщі в Євросоюзі.

Дискусії про «Полексит»

Колишній міністр у справах Європи від партії PiS Конрад Шиманський раніше також заявляв, що польські праві можуть рухатися «шляхом до Полекситу», проводячи паралелі з подіями, які передували виходу Великої Британії з ЄС 2016 року.

Водночас соціологічні опитування показують, що підтримка виходу Польщі з ЄС залишається відносно низькою.

За різними дослідженнями, ідею початку процесу виходу підтримують приблизно від 10% до 25% поляків, тоді як більшість громадян виступає за збереження членства країни в Євросоюзі.

