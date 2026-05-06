Польща може пропустити літак Фіцо до Москви, але є умова: Сікорський зробив несподівану заяву

На безпековій конференції Defence24 Days у Варшаві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна готова пробачити прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо візит до Москви в обмін на розблокування допомоги для України.

Про відповідну заяву польського високопосадовця та нові дипломатичні умови повідомляє Denník N.

Компроміс заради підтримки Києва

Під час свого виступу очільник польського зовнішньополітичного відомства відзначив позитивні зміни у риториці Братислави стосовно України. За його словами, нещодавні публічні заяви словацького прем’єра дають надію на конструктивну співпрацю та відкриття нової, більш продуктивної глави у відносинах країн Вишеградської четвірки.

«Кілька днів тому я читав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо, і воно насправді прозвучало дуже позитивно. Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому це пробачити», — наголосив Сікорський.

Візит до Росії та позиція Угорщини

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо дійсно планує відвідати російську столицю 9 травня для участі у заходах до річниці закінчення Другої світової війни. Однак словацький політик заздалегідь підкреслив, що не буде присутнім на традиційному військовому параді на Красній площі.

Окрім ситуації зі Словаччиною, польський дипломат також торкнувся проблеми блокування європейських ініціатив Будапештом. Сікорський висловив сподівання, що новий уряд Угорщини також перегляне свою позицію та скасує наявні вето щодо підтримки Києва, нагадавши про вже схвалений великий пакет фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, МЗС Чехії оперативно видало дозвіл Фіцо на переліт до столиці РФ для участі в пропагандистських заходах з нагоди 9 травня. Це рішення викликало резонанс на тлі того, що інші європейські країни продовжують блокувати його спроби відвідати Москву.

