Польща може розмістити ядерну зброю — Навроцький назвав умову
Участь у ініціативі НАТО може посилити обороноздатність Польщі, вважає Навроцький.
Польща готова прийняти на своїй території ядерну зброю в межах програми «Ядерний обмін» (Nuclear Sharing) від НАТО.
Про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив в інтерв’ю виданню Fakt.
За його словами, головне завдання держави — зробити все можливе для гарантії безпеки польських громадян.
«Наш історичний досвід показує, що Польща ніколи не використовувала зброю для нападу. Для нас ядерне озброєння в межах програми спільного використання стало б правильним і відповідальним рішенням», — наголосив Навроцький.
Президент пояснив, що участь у ініціативі НАТО може посилити обороноздатність Польщі та стати ефективним стримувальним фактором для агресивних держав.
Навроцький також підкреслив, що поява ядерної зброї в країні не збільшить ризик військового конфлікту, а, навпаки, зміцнить безпеку та стабільність у регіоні.
Нагадаємо, стало відомо, що Польща також готує зміни до закону про військові операції за кордоном, які дозволять збивати БпЛА РФ над Україною без затвердження з НАТО та ЄС.
Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пригрозив кремлівському очільнику Путіну "застосуванням сили".