ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
2 хв

Польща може відправити своїх військових до України на навчання — Reuters

Україна розробила власну тактику відбиття російських дронових атак і може дати союзникам усі необхідні рекомендації.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Польська армія

Польська армія / © Associated Press

Після атаки російських дронів на Польщу у цій країні НАТО всерйоз замислились про необхідність підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками. Для навчання польські військові можуть відправитися до України.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело.

В агентстві додали, що український президент Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити в Україну представників своїх збройних сил, щоб ті розібралися в цьому питанні.

За словами Зеленського, Україна розробила власну тактику відбиття російських дронових атак і може дати союзникам усі необхідні рекомендації.

Український президент наголосив, що такі країни, як Польща, повинні вивчити ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка побудована в Україні (від старих кулеметів до сучасних ракет).

Він зазначив, що ракетні системи, такі як Patriot американського виробництва, є занадто дорогими для використання проти дешевших безпілотників, що використовуються Росією.

«Ніхто у світі не має достатньої кількості ракет, щоб збивати всі різні типи безпілотників», — сказав Зеленський.

Фабіан Хінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень в коментарі Reuters зазначив, щов операції проти 19 дронів у Польщі були задіяні системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та F-35, вертольоти Мі-24, Мі-17 та Black Hawk, літаки радіоелектронної розвідки AWACS та Saab 340, наземні радари.

«Під час розробки західних систем ППО не враховувалися недорогі БПЛА, які будуть використовуватися в таких великих масштабах. Можна збивати їх за допомогою пілотованих літаків, таких як винищувачі та вертольоти, що було продемонстровано, але у разі постійної загрози це вимагає підтримки високого темпу операцій», — наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави. Один з них упав біля колишнього військового аеродрома, де тепер дислокується підрозділ територіальної оборони.

Після атаки російських дронів на Польщу, вранці у середу, 10 вересня, ще два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

Дата публікації
Кількість переглядів
340
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie