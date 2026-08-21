Польща може жорстко закрутити гайки для іноземців: що задумали та чи зачепить це українців

Прапор Польщі / © Unsplash

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Польща може запровадити жорсткіші правила для всіх іноземців, включно з українцями. Колишній прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький закликав створити спеціальну службу депортації та індивідуальні цифрові профілі мігрантів для тотального контролю.

Про це Моравецький заявив на конференції свого руху «Розвиток Плюс» (Rozwój Plus), повідомляє Interia.

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Експрем’єр Польщі називає головною метою запропонованих змін повну асиміляцію мігрантів, а також дотримання ними польських законів і повагу до культури країни. Водночас політик не робить окремого акценту на українцях — його вимоги стосуються громадян усіх інших держав, які перебувають у Польщі.

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За словами Моравецького, нинішня польська влада опинилася під контролем Єврокомісії після ухвалення «міграційного пакту 2.0». Він підкреслив, що його рух категорично не погоджується з підпорядкуванням Брюсселю у сфері міграційної політики.

«Жодного мультикультуралізму, про який казала Ангела Меркель. Натомість — тотальна, жорстка асиміляція. Немає жодного мультикультуралізму, ми дбаємо про національну згуртованість та ідентичність поляків», — озвучив вимогу політик.

Пропозиції Моравецького щодо іноземців у Польщі

Основні заходи для посилення контролю над міграцією викладені у програмі Rozwój Plus. Прихильники Моравецького пропонують запровадити низку нових механізмів.

Індивідуальний профіль іноземця

Йдеться про створення єдиної системи, в якій міститиметься інформація про законність перебування іноземця в країні, його працевлаштування, сплачені податки та внески, а також можливі порушення польського законодавства.

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Оповіщення про депортацію

Пропонується автоматизований механізм, який у разі загрози безпеці з боку іноземця одразу запускатиме процедуру його видворення та залучатиме всі відповідні спецслужби.

Служба депортації

Також Моравецький виступає за створення окремого спеціалізованого органу. Його співробітники матимуть власну форму, яка, за задумом авторів програми, буде «чіткою ознакою додаткової безпеки та спокою на польських вулицях».

Повернення поляків

Ще один напрям програми стосується повернення польських громадян із країн Європи. Моравецький вважає ситуацію у західних державах критичною та заявляє, що поляки у Великій Британії, Франції та Німеччині більше не почуваються в безпеці через ізольовані спільноти, вуличний тероризм і злочинність.

«Ви чудово знаєте, що відбувається на тих вулицях… Там на вулицях західних міст ми маємо справу із загрозою безпеці поляків. Повертайтеся до нашої Батьківщини», — закликав експрем’єр.

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Для цього політик пропонує запустити «потужну програму рееміграції», яка має стимулювати поляків, що живуть за кордоном, повертатися до країни та використовувати їхній досвід і капітал для інвестицій у Польщі.

До слова, у Польщі змінили процедуру оформлення основних документів для українців: у відділеннях ДП «Документ» у Гданську та Кракові від 17 серпня прийом на подачу документів здійснюється виключно за попереднім онлайн-записом через офіційний сервіс. Водночас отримання готових документів та оформлення апостиля, як і раніше, доступні в порядку живої черги.

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