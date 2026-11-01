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Польща на межі конституційної кризи: Єврокомісія втрутилася і зробила заяву
Європейська комісія закликала польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу, порушуючи важливі питання верховенства права в країні.
Європейська комісія закликала польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції Польщі та рішень Суду Європейського Союзу.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, пише Euronews.
За словами Макграта, Конституційний трибунал Польщі повинен мати можливість працювати відповідно до національного законодавства та практики Суду ЄС.
Він підкреслив, що забезпечення таких умов є обов’язком польської влади та має значення для всіх громадян країни.
У Єврокомісії зазначили, що уважно стежать за розвитком ситуації навколо Трибуналу.
Крім того, єврокомісар згадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року, коли суд застосував тимчасові заходи, зобов’язавши польські органи влади не перешкоджати суддям, обраним Сеймом у березні, вступити на посади та виконувати свої обов’язки.
«Повна повага до верховенства права — це те, на що очікують і на що заслуговують громадяни Польщі», — додав він.
Суть внутрішнього конфлікту у Польщі
Загострення спалахнуло в кінці жовтня 2026 року після того, як група суддів Конституційного трибуналу відсторонила його оскаржуваного голову Богдана Свєнчковського та заступника Бартломея Соханського, передавши керівництво судді Анні Корвін-Пйотровській.
Президент Польщі Кароль Навроцький та опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) назвали ці кроки «державним переворотом» і силовим захопленням конституційного органу.
Події швидко переросли у політичну кризу загальнонаціонального масштабу — загони поліції прибули захищати «нову керівницю» суду, адже під будівлею зібралися десятки протестувальників, які вимагали повернути до виконання обов’язків Свєнчковського, — вважаючи його відсторонення незаконним. На його підтримку прибули лідери опозиційної партії «Право та справедливість» і представники інших противників чинної влади.
Раніше провідні європейські судові інституції — Європейський суд з прав людини та Суд Європейського Союзу — дійшли висновку, що Конституційний трибунал Польщі більше не є «незалежним і неупередженим судом».
Крім того, на початку цього місяця Кароль Навроцький отримав рекомендацію від Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з конституційних питань, привести суддів до присяги, щоб вони могли розпочати роботу в складі суду.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що політичні сили та організації в країні, які намагаються зруйнувати демократію та верховенство права в конфлікті навколо Конституційного трибуналу, отримують підтримку від армії російських інтернет-ботів та середовищ у Росії.