Польща на межі конституційної кризи: Єврокомісія втрутилася і зробила заяву

Конституційна криза в Польщі набирає обертів / © Associated Press

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Європейська комісія закликала польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції Польщі та рішень Суду Європейського Союзу.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, пише Euronews.

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За словами Макграта, Конституційний трибунал Польщі повинен мати можливість працювати відповідно до національного законодавства та практики Суду ЄС.

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Він підкреслив, що забезпечення таких умов є обов’язком польської влади та має значення для всіх громадян країни.

У Єврокомісії зазначили, що уважно стежать за розвитком ситуації навколо Трибуналу.

Крім того, єврокомісар згадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року, коли суд застосував тимчасові заходи, зобов’язавши польські органи влади не перешкоджати суддям, обраним Сеймом у березні, вступити на посади та виконувати свої обов’язки.

«Повна повага до верховенства права — це те, на що очікують і на що заслуговують громадяни Польщі», — додав він.

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Суть внутрішнього конфлікту у Польщі

Загострення спалахнуло в кінці жовтня 2026 року після того, як група суддів Конституційного трибуналу відсторонила його оскаржуваного голову Богдана Свєнчковського та заступника Бартломея Соханського, передавши керівництво судді Анні Корвін-Пйотровській.

Президент Польщі Кароль Навроцький та опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) назвали ці кроки «державним переворотом» і силовим захопленням конституційного органу.

Події швидко переросли у політичну кризу загальнонаціонального масштабу — загони поліції прибули захищати «нову керівницю» суду, адже під будівлею зібралися десятки протестувальників, які вимагали повернути до виконання обов’язків Свєнчковського, — вважаючи його відсторонення незаконним. На його підтримку прибули лідери опозиційної партії «Право та справедливість» і представники інших противників чинної влади.

Раніше провідні європейські судові інституції — Європейський суд з прав людини та Суд Європейського Союзу — дійшли висновку, що Конституційний трибунал Польщі більше не є «незалежним і неупередженим судом».

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Крім того, на початку цього місяця Кароль Навроцький отримав рекомендацію від Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з конституційних питань, привести суддів до присяги, щоб вони могли розпочати роботу в складі суду.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що політичні сили та організації в країні, які намагаються зруйнувати демократію та верховенство права в конфлікті навколо Конституційного трибуналу, отримують підтримку від армії російських інтернет-ботів та середовищ у Росії.

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