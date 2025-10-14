Польща "на межі": у Варшаві заявили, що більше не можуть приймати українців

Українці в Польщі

Польща досягла межі своїх можливостей у прийомі громадян України, які залишають країну через війну.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM.

“Ми відкрите суспільство, але коли масштаби міграції перевищують можливості інтеграції, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. У цьому сенсі ми вже на межі. Більше ми не можемо приймати”, — сказав Пшидач.

На уточнювальне запитання журналіста, чи означає це, що Варшава припинить прийом нових українських біженців, чиновник не дав прямої відповіді.

Він наголосив, що зараз для Польщі важливо не збільшувати потік, а допомогти тим, хто вже перебуває в країні, адаптуватися до суспільства.

“Потрібно зосередитися на інкультурації — тобто на асиміляції українців у польське суспільство. Це можливо через освіту та соціальні програми. Але не можна допустити створення окремих районів — а це вже відбувається в деяких містах”, — зазначив Пшидач.

За офіційними даними, у Польщі нині перебувають понад 950 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Варшава неодноразово заявляла, що очікує більшої підтримки від ЄС у фінансуванні програм інтеграції.

Раніше стало відомо, що у Польщі продовжує знижуватися рівень підтримки українських біженців. Вперше за весь час спостережень половина поляків вважає, що їхній країні варто зменшити допомогу українцям, які знайшли прихисток після початку повномасштабної війни.