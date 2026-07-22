Польща несподівано стала більшою: звідки взялися сотні нових гектарів

Варшава, Польща (ілюстративне фото) / © Associated Press

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2025 року площа Польщі збільшилася на 433 гектари. Найбільші зміни відбулися на узбережжі Балтійського моря через уточнення адміністративних кордонів та включення до території країни частини водних об’єктів.

Про це повідомило Головне статистичне управління Польщі (GUS), повідомили на порталі InPoland.

Найбільше площа зросла у Західнопоморському воєводстві, зокрема у Славенському повіті. У GUS пояснили, що зміни пов’язані з приведенням кордонів територіальних одиниць уздовж Балтійського узбережжя у відповідність до базової лінії територіального моря.

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У результаті деякі водні території, які раніше офіційно не входили до складу Польщі, тепер зараховані до її площі.

Зміни також торкнулися Поморського воєводства. Раніше адміністративні межі Гданська закінчувалися біля берегової лінії, однак тепер їх розширили до базової лінії територіального моря. До території міста також включили внутрішні води Гданської затоки.

Загалом коригування кордонів відбулося у восьми воєводствах. У більшості випадків зміни були незначними та становили від 3 до 12 гектарів. Водночас у семи воєводствах площа дещо зменшилася.

Експерти зазначають, що для жителів Польщі ці зміни фактично нічого не змінюють, оскільки йдеться переважно про водні території. Водночас уточнення кордонів має адміністративне значення та може вплинути на планування майбутніх інвестицій і управління прибережними районами.

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