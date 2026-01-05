ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Польща очолила рейтинг країн ЄС за кількістю працевлаштованих українців: де працюють

У разі від’їзду українців через можливі законодавчі зміни польська економіка зазнала б серйозних втрат.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українці у Польщі

Українці у Польщі / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Більшість українців у Польщі вже знайшли роботу і тепер активно допомагають польській економіці розвиватися

Про це повідомляє Польське радіо.

Про роль українських мігрантів розповів голова організації «Роботодавці Польщі» Пйотр Роґовецький. За його словами, Польща є унікальною серед європейських країн за рівнем економічної активності українців.

Без українців польська економіка зазнала б серйозних втрат

Роґовецький зазначив, що близько 80% українців у Польщі є економічно активними. Це один із найвищих показників у Європі. Для порівняння, у Чехії працює близько 48% українців, а в Німеччині — лише 25%. Він наголосив, що у разі від’їзду українців через можливі законодавчі зміни польська економіка зазнала б серйозних втрат.

«Це не якась вигадка чи політика — це факти», — підкреслив він.

«Українці працюють там, де не хочуть поляки»

Твердження про те, що українці зловживають соціальною допомогою або відбирають робочі місця у поляків, за словами голови організації «Роботодавці Польщі», не відповідають дійсності. Навпаки, мігранти здебільшого працюють у сферах, які не користуються попитом серед місцевого населення.

Йдеться про прості послуги, зокрема догляд за людьми похилого віку, сферу громадського харчування, готельний бізнес та інші сервісні галузі. Крім того, іноземні працівники у Польщі часто працюють у переробній промисловості, транспорті, експедируванні вантажів, логістиці та будівництві. Така ситуація, за словами Роґовецького, є природною для заможніших суспільств.

«Українці працюють там, де поляки більше не хочуть працювати. Подібне вже відбувалося, коли самі поляки масово їхали до Німеччини чи Великої Британії», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялось, що Польща впроваджує 4-денний робочий тиждень. Щодо українців, які працюють у Польщі, наразі немає точних даних про те, чи поширюватиметься новий режим робочого часу на них. За офіційними даними, на кінець минулого року в Польщі працювало близько 780 тисяч українців, проте реальна цифра може бути більшою, оскільки багато хто працює неофіційно.

Проєкт поки що орієнтований насамперед на громадян Польщі, особливо враховуючи демографічні цілі. В інших країнах Європи, наприклад у Бельгії та Хорватії, подібні нововведення застосовуються тільки до місцевого населення, а мігрантам пропонують звичний 5-денний робочий тиждень.

Однак якщо українці офіційно працюватимуть у компаніях, які братимуть участь у пілотному проєкті, вони теж зможуть скористатися скороченим робочим часом. Поки що немає конкретних вказівок, що ця можливість буде закрита тільки для поляків. Водночас ті, хто працює в Польщі неофіційно, навряд чи отримають такі пільги, адже для них не діють державні гарантії.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie