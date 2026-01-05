Польща очолила рейтинг країн ЄС за кількістю працевлаштованих українців: де працюють

Українці у Польщі / © ТСН.ua

Більшість українців у Польщі вже знайшли роботу і тепер активно допомагають польській економіці розвиватися

Про це повідомляє Польське радіо.

Про роль українських мігрантів розповів голова організації «Роботодавці Польщі» Пйотр Роґовецький. За його словами, Польща є унікальною серед європейських країн за рівнем економічної активності українців.

Без українців польська економіка зазнала б серйозних втрат

Роґовецький зазначив, що близько 80% українців у Польщі є економічно активними. Це один із найвищих показників у Європі. Для порівняння, у Чехії працює близько 48% українців, а в Німеччині — лише 25%. Він наголосив, що у разі від’їзду українців через можливі законодавчі зміни польська економіка зазнала б серйозних втрат.

«Це не якась вигадка чи політика — це факти», — підкреслив він.

«Українці працюють там, де не хочуть поляки»

Твердження про те, що українці зловживають соціальною допомогою або відбирають робочі місця у поляків, за словами голови організації «Роботодавці Польщі», не відповідають дійсності. Навпаки, мігранти здебільшого працюють у сферах, які не користуються попитом серед місцевого населення.

Йдеться про прості послуги, зокрема догляд за людьми похилого віку, сферу громадського харчування, готельний бізнес та інші сервісні галузі. Крім того, іноземні працівники у Польщі часто працюють у переробній промисловості, транспорті, експедируванні вантажів, логістиці та будівництві. Така ситуація, за словами Роґовецького, є природною для заможніших суспільств.

«Українці працюють там, де поляки більше не хочуть працювати. Подібне вже відбувалося, коли самі поляки масово їхали до Німеччини чи Великої Британії», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялось, що Польща впроваджує 4-денний робочий тиждень. Щодо українців, які працюють у Польщі, наразі немає точних даних про те, чи поширюватиметься новий режим робочого часу на них. За офіційними даними, на кінець минулого року в Польщі працювало близько 780 тисяч українців, проте реальна цифра може бути більшою, оскільки багато хто працює неофіційно.

Проєкт поки що орієнтований насамперед на громадян Польщі, особливо враховуючи демографічні цілі. В інших країнах Європи, наприклад у Бельгії та Хорватії, подібні нововведення застосовуються тільки до місцевого населення, а мігрантам пропонують звичний 5-денний робочий тиждень.

Однак якщо українці офіційно працюватимуть у компаніях, які братимуть участь у пілотному проєкті, вони теж зможуть скористатися скороченим робочим часом. Поки що немає конкретних вказівок, що ця можливість буде закрита тільки для поляків. Водночас ті, хто працює в Польщі неофіційно, навряд чи отримають такі пільги, адже для них не діють державні гарантії.