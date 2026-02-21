ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Польща вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін: від кого захищатимуться

Метою цього рішення є посилення оборони території держави. Міни розмістять вздовж кордону, якщо існуватиме реальна загроза російської агресії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Польща планує розгортання мін в рамках проєкту "Східний щит" для зміцнення кордонів

Польща планує розгортання мін в рамках проєкту «Східний щит» для зміцнення кордонів / © wikipedia.org

Польща офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Країна буде використовувати протипіхотні та протитанкові міни для захисту свого східного кордону на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це пише Іndependent.

«Ці міни є одним з найважливіших елементів оборонної структури, яку ми будуємо на східному фланзі НАТО, в Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході», — повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський

Урядовець зазначив, що Польща повинна захищатися від Росії, країни, яка «має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів» і яка сама ніколи не приєднувалася до міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

Залевський заявив, що Польща розпочне внутрішнє виробництво протипіхотних і протитанкових мін, додавши, що уряд співпрацюватиме з польськими виробниками.

Довідка:

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них — Україна (2005 року).

Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території.

Варшава ратифікувала Оттавську конвенцію 2012 року і завершила знищення своїх запасів протипіхотних мін 2016 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie