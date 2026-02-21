Польща вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін: від кого захищатимуться

Польща планує розгортання мін в рамках проєкту «Східний щит» для зміцнення кордонів / © wikipedia.org

Польща офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Країна буде використовувати протипіхотні та протитанкові міни для захисту свого східного кордону на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це пише Іndependent.

«Ці міни є одним з найважливіших елементів оборонної структури, яку ми будуємо на східному фланзі НАТО, в Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході», — повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський

Урядовець зазначив, що Польща повинна захищатися від Росії, країни, яка «має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів» і яка сама ніколи не приєднувалася до міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

Залевський заявив, що Польща розпочне внутрішнє виробництво протипіхотних і протитанкових мін, додавши, що уряд співпрацюватиме з польськими виробниками.

Довідка:

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них — Україна (2005 року).

Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території.

Варшава ратифікувала Оттавську конвенцію 2012 року і завершила знищення своїх запасів протипіхотних мін 2016 року.