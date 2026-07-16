Польща оголосила нові правила для українських школярів: зміни вже від 1 вересня

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Українські школярі у Польщі від 1 вересня 2026 року переходять на загальну систему навчання для іноземців. У зв’язку з цим буде переглянуто правила безкоштовного додаткового вивчення польської мови, а також умови призначення помічника вчителя.

Про це повідомив Serwis samorządowy PAP.

2025/2026 навчальний рік став останнім періодом, коли для дітей, які прибули до Польщі з України через війну, діяли спеціальні правила у сфері освіти. Від 1 вересня українські школярі навчатимуться за тими самими законодавчими нормами, що й учні з інших країн.

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Зміни для українських школярів у Польщі від 1 вересня 2026 року

У польських школах припинять діяти перехідні положення, передбачені законом про допомогу громадянам України у зв’язку з війною, а також відповідною постановою міністра освіти і науки щодо організації навчання, виховання та догляду за українськими дітьми та молоддю.

Водночас учні з України, на яких поширюється обов’язок шкільного навчання або здобуття освіти та які не знають польської мови або володіють нею недостатньо для навчання, матимуть право на додаткові форми підтримки.

Зокрема, йдеться про безкоштовне додаткове вивчення польської мови щонайменше дві години на тиждень. Такі заняття можна буде відвідувати не довше ніж 24 місяці, а організовуватиме їх орган, відповідальний за утримання школи.

Крім того, учні зможуть отримувати допомогу від людини, яка володіє мовою країни їхнього походження та яку директор школи працевлаштує як помічника вчителя. Така підтримка буде доступною протягом максимум 12 місяців.

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Українські школярі також зможуть і надалі відвідувати додаткові заняття, спрямовані на вирівнювання знань з окремих навчальних предметів. Їх організовуватиме орган, відповідальний за утримання школи, але скористатися такою можливістю можна буде не довше ніж протягом року.

За потреби орган, який відповідає за утримання школи, зможе створити підготовчий клас для учнів, яким необхідно адаптувати освітній процес до їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

2026/2027 навчальних років також продовжить діяти урядова програма «Дружня школа», спрямована на вирівнювання освітніх можливостей дітей і молоді. Вона передбачає підтримку закладів освіти, де навчаються українські учні, у формуванні дружніх та інтегрованих шкільних спільнот.

У межах цієї програми школи й надалі зможуть отримувати фінансування для працевлаштування асистентів, які сприятимуть інтеграції учнів та адаптації шкільного середовища. Окремий модуль програми передбачає також підвищення кваліфікації працівників системи освіти. Його мета — розвиток професійних компетентностей, необхідних для ефективної інтеграції учнів і учениць із міграційним або біженським досвідом.

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Нагадаємо, до 31 серпня 2026 року українці у Польщі, які оформили статус PESEL UKR без закордонного паспорта, отримали його згодом або змінили персональні дані, мають особисто оновити інформацію в будь-якому муніципальному управлінні (Urząd gminy/miasta). Інакше від 1 вересня вони ризикують втратити тимчасовий захист та право на перебування. Для процедури потрібно мати дійсний закордонний паспорт, дистанційно це зробити неможливо.

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