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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща оновила правила перебування для іноземців — який документ тепер пред'являтимуть українці

Подробиці про зміни в законодавстві Польщі, що стосуються українців.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Польща оновила правила перебування для іноземців — який документ тепер пред'являтимуть українці

Нововведення для іноземців в Польщі / © Associated Press

Згідно із законом «Про зміну деяких законів з метою усунення невідповідностей у візовій системі Польщі» до іноземців застосовують в Польщі нові вимоги у сфері освіти.

Про це йдеться у матеріалі polskieradio.pl.

Нововведення для іноземців у Польщі

Згідно з оновленими правилами, іноземці в Польщі, які бажають вступити до поліцеальної школи в Польщі, тепер зобов’язані надати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче B1.

Доктор гуманітарних наук, ад’юнкт в Інституті славістики Польської академії наук Павло Левчук розповів про процедуру сертифікації польської мови, а також хто має право її організовувати, як готуватися до іспиту та які документи необхідні.

Він також торкнувся перспектив українських абітурієнтів у польській системі освіти.

Підсумовуючи, наголосимо, що українцям у Польщі може знадобитися сертифікат про знання мови. Документ вимагають у разі вступу в університет або поліцеальну школу, для отримання місцевого громадянства чи працевлаштування на державну службу. Постає питання, скільки коштує отримання сертифікату.

Нагадаємо, раніше йшлося про депортацію українця з Польщі. Він був неодноразово засуджений там за різні злочини.

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