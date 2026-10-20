Польща отримала балістичні ракети дальністю майже 300 км: на що здатна нова зброя

Ракети CTM-290 для Homar-K / © із соцмереж

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Польща отримала нову партію балістичних ракет CTM-290 із дальністю ураження до 290 кілометрів. Боєприпаси призначені для реактивних систем залпового вогню Homar-K, які перебувають на озброєнні польської армії.

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на Агенцію озброєнь Польщі.

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До нової партії увійшли два типи ракет: керовані реактивні снаряди CGR-080, здатні уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, та балістичні ракети CTM-290 із дальністю до 290 кілометрів.

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Водночас польське оборонне відомство не розкриває, скільки саме ракет отримали військові.

На що здатні нові балістичні ракети Польщі

Балістичні ракети CTM-290 призначені для використання з реактивних систем залпового вогню Homar-K. Це польська модифікація південнокорейського ракетного комплексу K239 Chunmoo.

Систему встановлюють на восьмиколісне шасі польського виробництва Jelcz та оснащують системою управління вогнем TOPAZ.

Пускова установка має два контейнери, кожен із яких може вміщувати шість керованих ракет CGR-080 або одну балістичну CTM-290.

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Таким чином, одна установка Homar-K здатна нести до 12 керованих реактивних снарядів або дві балістичні ракети.

Перші успішні випробування CTM-290 відбулися у квітні 2024 року в Південній Кореї. За пусками спостерігали представники польського Міністерства оборони.

Польща нарощує ракетне озброєння

Постачання нових ракет відбувається в межах масштабної програми переозброєння польської ракетної артилерії.

Загалом Варшава планує закупити 290 пускових модулів Homar-K.

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У квітні 2024 року Польща уклала додатковий контракт із південнокорейською компанією Hanwha Aerospace на постачання 72 пускових модулів та кількох тисяч ракет різної дальності.

Вартість цієї угоди становила близько 1,6 мільярда доларів.

Коли Польща почне виробляти власні ракети

Паралельно Варшава працює над локалізацією виробництва ракетних боєприпасів.

Польська компанія WB Electronics та південнокорейська Hanwha Aerospace домовилися про спільне виробництво керованих ракет калібру 239 мм.

За планами Агенції озброєнь, перші ракети польського виробництва мають зійти з конвеєра вже 2028 року.

Для цього в польському місті Гожув-Великопольський готують будівництво спеціалізованого підприємства.

Водночас початок постачань за окремим контрактом на ракети CGR-080 польського виробництва передбачений від 2030 року.

Розширення власного виробництва дозволить Польщі зменшити залежність від іноземних постачальників і забезпечити армію боєприпасами для далекобійних ракетних систем.

Нагадаємо, що тим часом британські військові готуються до можливої місії в Україні: що відпрацьовуватимуть у Польщі

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