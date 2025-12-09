Польща отримала дозвіл Євросоюзу не приймати біженців через війну в Україні

Прапор Польщі

ЄС погодився тимчасово виключити Польщу з нової системи солідарності щодо розселення мігрантів, беручи до уваги міграційний тиск та навантаження, яке країна несе з початку повномасштабної війни.

У матеріалі Польського Радіо зазначається, що тимчасове звільнення від участі в механізмі ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС під час засідання у Брюсселі.

У випадку Польщі посадовці врахували значні витрати на укріплення східного кордону з Білоруссю та багаторічне приймання мільйонів українських біженців. За новими правилами країна мала б або розміщувати частину мігрантів, або сплачувати внесок у 20 тисяч євро за кожну відмову. Варшава послідовно виступала проти такого підходу.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Керваньський привітав ухвалене рішення.

«Ми отримали те, що обіцяли. Ми заявили, що не прийматимемо біженців за цим механізмом і не платитимемо компенсації, тож сьогодні хороший день», — наголосив він.

У Євросоюзі офіційно підтвердили, що Польща перебуває під підвищеним міграційним тиском через активну підтримку України та значну кількість прийнятих українських біженців. Саме це стало підставою для тимчасового вилучення країни з міграційного пулу.

Брюссель також узяв до уваги ситуацію на польсько-білоруському кордоні, де останніми роками триває штучно створена міграційна криза.

