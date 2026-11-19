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Польща підготувала три сценарії на випадок напливу біженців з України взимку — Rzeczpospolita
У Польщі побоюються, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України взимку 2026–2027 років можуть спровокувати нову хвилю міграції.
Польський уряд розробив три сценарії реагування на можливий наплив біженців з України взимку 2026–2027 років, якщо російські атаки на енергетичну інфраструктуру спричинять гуманітарну катастрофу у великих містах.
Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
У Польщі побоюються, що повсюдна нестача тепла та електроенергії, спричинена російськими атаками, може призвести до масового виїзду мільйонів громадян з України. І головний напрям руху біженців буде насамперед до Польщі.
«Ця зима буде найважчим періодом війни з її початку. Росія хоче знеструмити Україну, щоб спричинити гуманітарну катастрофу», — заявив Кшиштоф Нєчипор, експерт Центру східних досліджень.
Колишній офіцер Служби військової розвідки Польщі підполковник Мацей Коровай припускає, що до Польщі може приїхати ще до 2,5 млн людей.
«Ми можемо зіткнутися з хвилею біженців, більшою, ніж на початку війни. Раніше до нас приходили переважно біженці з охоплених війною районів; тепер ми можемо зіткнутися з відтоком міського населення. Великі міста, особливо Одеса та Київ, можуть стати пастками для мешканців. Із загальним населенням близько 4,5 мільйона, до Польщі можуть приїхати до 2,5 мільйона», — підрахував підполковник Коровай.
Він вважає, що Україна може бути не в змозі надати своїм громадянам притулок у країні, оскільки вона вже прийняла багатьох переміщених осіб з Донбасу та інших прифронтових регіонів.
Три сценарії для Польщі, якщо буде масовий наплив біженців з України
Як стало відомо виданню, польський уряд наразі розглядає три сценарії.
Перший передбачає відсутність напливу громадян України; другий передбачає наплив людей, яких приймуть їхні родини, що вже проживають у Польщі. Третій сценарій передбачає масовий наплив громадян України.
Міністерство запевняє, що підготувало рішення «для можливого третього сценарію», який, за словами польського уряду, «наразі є найменш ймовірним».
«Українці давно готуються до суворої зими… Опитування в Україні показують, що мешканці великих міських центрів певною мірою готові — у них є портативні електростанції та генератори», — наголошує Кшиштоф Нєчипор.
У виданні відверто визнають, що їхня країна не готова до найгіршого сценарію та мільйонної хвилі біженців, подібної до тієї, що була у 2022 році. Польща закрила пункти прийому біженців з України, а також заклади масового розміщення, які були створені на той час. Наразі функціонують два — на залізничному вокзалі в Перемишлі та в Любліні.
Нагадаємо, що Польща припинить робити фінансові внески до програми PURL, у межах якої закуповують американське озброєння для України.