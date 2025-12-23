- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 489
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща підійняла винищувачі через атаку РФ по Україні
Поляки та союзники розпочали операції в повітряному просторі через обстріл України Росією.
Польща підійняла винищувачі через атаку РФ по Україні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також приведені в стан готовності.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил.
«Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності», — йдеться у повідомленні.
Як стверджується, операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою.
Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування.
Нагадаємо, що РФ підійняла стратегічні бомбардувальники. Йшлося про два Ту-95МС та два ТУ-160.
Так, два борти Ту-95МС злетіли з аеродрому «Бєлая», ще два борти Ту-160 — з аеродрому «Українка». Інформація була зафіксована станом на 00:25.
Раніше стало відомо про траєкторію руху дронів по Україні:
Татарбунарський район — рухаються у напрямку Арцизу;
з Херсонщини зайшли у Чорне море — вектором руху на Татарбунари;
на півночі та заході Харківщини — курс південний;
зі сходу на захід Сумщини — вектором руху на Чернігівщину;
на Чернігівщині — курсом на Київщину;
на Донеччині — курсом на Дніпропетровщину.