Світ
489
1 хв

Польща підійняла винищувачі через атаку РФ по Україні

Поляки та союзники розпочали операції в повітряному просторі через обстріл України Росією.

Катерина Сердюк
Винищувач

Винищувач / © Associated Press

Польща підійняла винищувачі через атаку РФ по Україні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також приведені в стан готовності.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил.

«Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності», — йдеться у повідомленні.

Як стверджується, операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою.

Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо, що РФ підійняла стратегічні бомбардувальники. Йшлося про два Ту-95МС та два ТУ-160.

Так, два борти Ту-95МС злетіли з аеродрому «Бєлая», ще два борти Ту-160 — з аеродрому «Українка». Інформація була зафіксована станом на 00:25.

Раніше стало відомо про траєкторію руху дронів по Україні:

  • Татарбунарський район — рухаються у напрямку Арцизу;

  • з Херсонщини зайшли у Чорне море — вектором руху на Татарбунари;

  • на півночі та заході Харківщини — курс південний;

  • зі сходу на захід Сумщини — вектором руху на Чернігівщину;

  • на Чернігівщині — курсом на Київщину;

  • на Донеччині — курсом на Дніпропетровщину.

489
