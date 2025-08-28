- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2255
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща підняла авіацію через російські удари по Україні
У дію приведені польські та союзницькі повітряні засоби, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
Через ракетні удари далекого радіусу дії авіації РФ по території України у ніч проти 28 серпня 2025 року у Польщі підвищено готовність повітряного простору та приведено в повну бойову готовність підрозділи ППО та радіолокаційної розвідки.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил РП у соцмережі Х.
«Для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі Командувач Оперативного командування Збройних сил РП запровадив усі необхідні процедури. У дію приведені польські та союзницькі повітряні засоби, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності», — йдеться у повідомленні.
За даними командування, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на охорону повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до загрозливої зони.
«Оперативне командування Збройних сил РП контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування», — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян. Відомо про щонайменше вісьмох жертв, серед них дитина. Десятки мешканців отримали поранення.