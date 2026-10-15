Польща підняла авіацію через російську повітряну атаку по Україні: про що попередили жителів

Винищувачі Фото ілюстративне / © Associated Press

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У Польщі оголосили попередження про російську повітряну атаку на території України. У повітряному просторі Польщі працює польська авіація.

Про це повідомили в урядовому центрі безпеки Польщі (RCB), який розіслав відповідні сповіщення жителям Люблінського воєводства.

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У повідомленні йдеться: «Увага! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Польщі працює польська авіація. Очікуйте на подальші повідомлення».

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Нагадаємо, у НАТО оцінили майбутнє Росії після війни та назвали головні загрози для Альянсу. Чиновники поділилися оцінками щодо довгострокових наслідків війни для Росії, а також проаналізували поточний рівень загроз для безпеки країн-членів.

Тим часом у ЄС готують жорсткіші візові правила для громадян Росії через побоювання щодо диверсій, підпалів та інших гібридних загроз для Шенгенської зони.

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