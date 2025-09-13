Польща підняла авіацію і закрила аеропорт Любліна через російські дрони над Україною

Польська авіація / © Associated Press

Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України розпочато роботу військової авіації в повітряному просторі країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

«У зв’язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі». — попереджає командування.

«Польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності», — додають там.

У командуванні наголошують, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до зони загрози.

Крім того, закрито аеропорт Любліна.

«У зв’язку з діяльністю військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для польотів», — повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг.

Варто зазначити, що із західних областей повітряну тривогу наразі оголошено у Волинській області.

Атака дронів на Польщу 10 вересня

У ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіли російські безпілотні літальні апарати.

Президент Польщі Кароль Навроцький охарактеризував атаку російських дронів як «провокацію» не лише для армії та політичного керівництва, а й для перевірки готовності НАТО реагувати на такі інциденти.

Згодом прем’єр Дональд Туск наголосив, що спроби перекласти провину за вторгнення безпілотників на Україну є дезінформацією та маніпуляцією. Він підкреслив, що «відповідальність лежить на Російській Федерації».

Віцепрем’єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.

Водночас перша реакція президента США Дональда Трампа на інцидент обмежилася лаконічним дописом у соцмережі без прямого осуду Москви. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.