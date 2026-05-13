Польща підняла бойову авіацію на тлі масованої російської атаки

У прикордонних з Україною районах у режимі бойового чергування працюють польські винищувачі та гелікоптери.

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

На тлі масштабної атаки Росії, яка спрямувала десятки безпілотників зокрема для ударів у західних областях України, у Польщі підняли в повітря бойову авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

У повідомленні йдеться про активацію необхідних «сил та ресурсів».

«У режимі бойового чергування працюють винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної бойової готовності», — наголосили польські військові.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі додали, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору країни, «зокрема в районах, що прилягають до зон, що перебувають під загрозою ударів».

Польські військові продовжують стежити за поточною ситуацією, а підпорядковані командуванню сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування.

Востаннє Польща піднімала авіацію через російський удар по українських регіонах 25 квітня.

Атака РФ на Україну 13 травня — останні новини

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ 13 травня у Рівненській області ворожі безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі. Зафіксовано влучання у житловий будинок — там є поранені й загиблі.

Звуки вибухів також пролунали у Луцьку.

Внаслідок російської атаки на Одесу є руйнування і потерпілі.

