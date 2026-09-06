Польща підняла військовий гелікоптер через невідомий об’єкт біля кордону: що це було і чим закінчилося

Польща-колаж Фото ілюстративне

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В Польщі військові перевіряли інформацію про можливе порушення повітряного простору після того, як радари зафіксували невідомий сигнал поблизу кордону з Білоруссю. Для з’ясування ситуації до району спостереження направили військовий гелікоптер.

Про інцидент повідомило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych), передає Іnpoland.

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За даними польського командування, радіолокаційні системи виявили об’єкт, який рухався з боку Білорусі. Військові розпочали перевірку, щоб встановити його природу та виключити можливе порушення повітряного простору.

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Однією з версій розглядалися метеорологічні явища або інші аномалії, які могли вплинути на роботу радарів. Для безпосередньої перевірки району, де зафіксували сигнал, підняли військовий гелікоптер.

Польське командування водночас зазначило, що напередодні не фіксувало активності російської дальньої авіації, пов’язаної з ракетними чи іншими ударами по території України.

Зрештою військові встановили причину спрацювання систем спостереження. Виявилося, що радіолокаційний сигнал був пов’язаний із переміщенням великої зграї птахів.

Так, інформація про проникнення невідомого об’єкта в повітряний простір Польщі не підтвердилася. За підсумками перевірки військові не виявили загрози для безпеки країни.

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