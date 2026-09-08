Польща підняла винищувачі через масовану атаку РФ на Україну

Польські винищувачі / © Associated Press

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Польща в ніч проти 8 вересня підняла в повітря військову авіацію через чергову масовану російську атаку на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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За даними польських військових, рішення ухвалили через активність російської авіації далекого радіуса дії, яка завдавала ударів по території України.

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У польському повітряному просторі почала діяти військова авіація. Мовляв, такі заходи застосовують для захисту повітряного простору країни та можливості оперативно реагувати на потенційні загрози поблизу польського кордону.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у підвищену готовність. Польське командування наголосило, що ситуацію постійно відстежують.

Такі дії мали превентивний характер і не означали, що повітряний простір Польщі було порушено.

Тим часом Росія цієї ночі завдавала по Україні комбінованих ударів ракетами та безпілотниками. Зокрема, вибухи лунали у Києві, де зафіксували пошкодження житлових будинків та пожежі в кількох районах.

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