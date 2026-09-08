ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
1 хв

Польща підняла винищувачі через масовану атаку РФ на Україну

У ніч проти 8 вересня Польща підняла військову авіацію та посилила готовність систем ППО через удари російської авіації далекого радіуса дії по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Польські винищувачі

Польські винищувачі / © Associated Press

Польща в ніч проти 8 вересня підняла в повітря військову авіацію через чергову масовану російську атаку на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польських військових, рішення ухвалили через активність російської авіації далекого радіуса дії, яка завдавала ударів по території України.

У польському повітряному просторі почала діяти військова авіація. Мовляв, такі заходи застосовують для захисту повітряного простору країни та можливості оперативно реагувати на потенційні загрози поблизу польського кордону.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у підвищену готовність. Польське командування наголосило, що ситуацію постійно відстежують.

Такі дії мали превентивний характер і не означали, що повітряний простір Польщі було порушено.

Тим часом Росія цієї ночі завдавала по Україні комбінованих ударів ракетами та безпілотниками. Зокрема, вибухи лунали у Києві, де зафіксували пошкодження житлових будинків та пожежі в кількох районах.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie