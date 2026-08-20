Польща підняла винищувачі через масовану атаку Росії

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

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Через російську атаку по території України в ніч проти четверга, 20 серпня, Польща задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевела у стан готовності.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

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«У зв’язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі», — йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х.

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Відповідно до чинних процедур Оперативне командування ЗС Польщі через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності.

У польському командуванні зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер. Їх мета — забезпечення безпеки повітряного простору Польщі та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та області, ДСНС показала перші фото наслідків атаки по столиці.

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