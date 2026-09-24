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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща та Румунія екстрено підняли винищувачі через загрозу з боку Росії — перші деталі (оновлено)

Через чергову російську атаку по українських регіонах Польща та Румунія підняли в повітря військову авіацію та перевело системи ППО у режим максимальної готовності.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Польські винищувачі F-16

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Польща вранці 24 вересня розпочала використання військової авіації у повітряному просторі через удари Росії по українських регіонах.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Вранці у четвер, 24 вересня, Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та засоби, що знаходяться в його розпорядженні.

Зокрема польські наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в режим готовності.

Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення польського повітряного простору.

Оновлено: у ніч проти 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії.

Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала групу повітряних цілей, що рухалися на північ від населеного пункту Кілія-Веке на території України, поблизу кордону з Румунією.

«Два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації», — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу скасували о 05:44. Про вторгнення до повітряного простору країни не повідомлялося.

Раніше ми писали, що масована атака Росії на Україну триває. У ніч проти 24 вересня ворог запустив ударні дрони та балістичні ракети. Сили ППО знищили понад 220 повітряних цілей. Зокрема, балістику.

Нагадаємо, у Києві 2 людини загинуло, щонайменше 8 постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 24 вересня. Унаслідок ворожих обстрілів у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком.

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