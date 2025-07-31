Польща планує скасувати безвіз: громадян яких країн це стосується

Кордон Польщі / © Associated Press

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У Польщі планують відновити візовий режим із країнами, громадяни яких найчастіше порушують закон та скоюють злочини.

Про це повідомляє портал In Poland з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Польщі Чеслава Мрочека.

За його словами, перелік країн, громадяни яких становлять найбільшу загрозу, вже формується.

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Насамперед розглядається можливість поширення повного візового обов’язку на громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії.

Це зумовлено тим, що у Польщі, а зокрема у Варшаві, стали активними так звані «грузинські банди». Громадяни Вірменії також посідають високі позиції у статистиці злочинності.

Венесуела та Колумбія потрапили до переліку як країни, де великий вплив має Росія. Зокрема, нещодавно було затримано громадянина Колумбії, який, за даними Агентства внутрішньої безпеки, минулого року підпалив два будівельні склади у Варшаві та Радомі.

Польща не може самостійно запровадити візи для всіх мандрівників із зазначених країн, тому готує заявку для країн Шенгенської зони.

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Нагадаємо, ще в лютому 2025 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до керівників МВС та Мін’юсту з проханням представити швидкий план негайного реагування на організовану злочинність з боку іноземців.