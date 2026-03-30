Польща побудує електронний бар’єр на кордоні з Україною: як він працюватиме

На польсько-українському кордоні збудують сучасний електронний бар’єр, метою якого є посилення національної безпеки та ефективний захист від незаконного перетину кордону. Вартість будівництва оцінюють приблизно в 450 мільйонів злотих. Процес вибору підрядника вже розпочався.

Про це пише інформаційний портал Пльщі inPoland.

На ділянці спільного кордону Польщі та України, в районі прикордонної дороги, яку контролює Надбужанський відділ прикордонної служби, буде збудовано технологічно досконалий електронний бар’єр. Проєкт передбачає прокладання підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передавання даних та силових кабелів. Для цілодобового моніторингу території будуть встановлені наземні стовпи з камерами денного та нічного спостереження.

Усі дані із системи надсилатимуться безпосередньо до центру моніторингу в штаб-квартирі Надбужанського прикордонного загону, де їх аналізуватимуть прикордонники. Система дозволить швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози.

Інвестиційні витрати, оцінені приблизно в 450 мільйонів злотих, будуть покриті з кількох джерел. Одним із них є програма ЄС SAFE, але її реалізація зіткнулася з перешкодою у вигляді президентського вето. Наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення відсутніх коштів для проєкту.

Наразі обговорюються можливі дати початку робіт, які залежатимуть від вибору підрядників та наявності фінансових ресурсів.

Рішення про зведення електронного бар’єру було ухвалено з огляду на зростання загрози через російсько-українську війну. Об’єкт має на меті не лише перешкоджати незаконному перетину кордону, але й підвищити ефективність виявлення та реагування на будь-які інциденти, що можуть загрожувати державній безпеці.

Наразі розпочато процес вибору підрядника. Тендер може бути скасовано, якщо не буде забезпечено належного фінансування.

Нагадаємо, перед Великоднем на кордоні з Польщею різко зросла кількість авто та пасажирів. Митники назвали найменш завантажені пункти пропуску для швидкого в’їзду до України.