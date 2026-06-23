Польща почала частіше відмовляти українцям у статусі PESEL UKR: що змінилося

Прапор України та Польщі / © Associated Press

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Громадяни України, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами при отриманні статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, що підтримують бізнес.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Українські біженці в Польщі — які проблеми можуть виникнути

Замість статусу UKR, який дає право на роботу та медичну допомогу, українці все частіше отримують статус NUE. Чиновники пояснюють це тим, що люди приїжджають не з регіонів, де йдуть активні бойові дії, тому, на їхню думку, вони не мають права на тимчасовий захист.

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Підприємці стверджують, що такі випадки не є поодинокими. Більше того, установи почали ретельніше перевіряти підстави для в’їзду: чи справді людина рятується від війни, чи керується переважно економічними мотивами.

Експерти зазначають, що з подібними проблемами стикаються не лише новоприбулі, а й ті громадяни України, які раніше вже мали статус UKR, але втратили його через тривалу відсутність у Польщі. Після повернення їм часто відмовляють у відновленні цього статусу.

Фахівці наголошують, що статус UKR є критично важливим для українців. Адже він дозволяє легально проживати в країні, користуватися державною медициною та працевлаштовуватися за спрощеною процедурою.

Водночас вони додають, що громадяни України, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму або іншого статусу PESEL, все одно можуть бути працевлаштовані за спрощеними умовами (на підставі повідомлення роботодавця), проте зміна підходу органів влади до видачі PESEL UKR суттєво ускладнює ці процеси.

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