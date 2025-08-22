Польща почала депортацію українців після скандалу з прапором УПА на концерті у Варшаві

Поліція в Польщі / © Associated Press

Реклама

Польща розпочала депортацію українських громадян, яких затримали за хуліганство під час концерту Макса Коржа у Варшаві.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Серед них — 18-річна Ангеліна, яка приїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що її забрали о шостій ранку і негайно депортували до України, заборонивши в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років.

Реклама

«Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6 годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали і депортували до України. Також на п’ять років заборонили в’їзд до Шенгенської зони», — розповіла дівчина.

Ангеліна пояснила, що під час концерту вона, як і деякі інші глядачі, «піддавшись імпульсу», стрибнула з трибуни на поле. Після цього її одразу ж затримали та оштрафували на 2 тисячі злотих.

За словами дівчини, вона не розуміє, чому її покарали так суворо. За інформацією видання, зараз Ангеліна прямує до Дніпра, міста, яке постійно потерпає від російських обстрілів.

Нагадаємо, минулими вихідними у Варшаві відбувся концерт білоруського співака Макса Коржа, який відвідали тисячі громадян України. Під час заходу поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень. Очільник польського уряду Дональд Туск відреагував на подію і повідомив, що 63 людини депортують з країни, з них 57 — українці.

Реклама

Інцидент викликав неабиякі суперечки в соцмережах. Поки одні обговорюють політичну позицію співака та його команди і кажуть, що українці вчергове «пробили дно», інші кажуть про те, що у Польщі змінюється ставлення до українців.