- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 2 хв
Польща посилює ядерну безпеку: Туск анонсував нову стратегію
Польща готується до ядерних викликів. Туск анонсував посилення автономії та співпрацю з Францією.
Польща планує посилювати власні автономні можливості у сфері ядерної безпеки та поглиблювати співпрацю із союзниками, зокрема з Францією. Уряд країни розглядає це питання як пріоритетне як у цивільному, так і у військовому аспектах.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Clash Report.
Стратегія ядерної автономії
Очільник польського уряду наголосив, що держава вже інвестує значні ресурси у будівництво майбутніх атомних електростанцій. Водночас Варшава готується до викликів, пов’язаних із безпекою у оборонній сфері, прагнучи досягти максимальної самостійності у майбутньому.
«Польща дуже серйозно ставиться до питань ядерної безпеки. Як ви знаєте, ми інвестуємо значні кошти в майбутні атомні електростанції, і Польща не буде пасивною, якщо йдеться про ядерну безпеку в військовому контексті», — зазначив Дональд Туск.
Міжнародна співпраця
Прем’єр-міністр підтвердив готовність Польщі долучитися до ініціатив партнерів по НАТО. Зокрема, йдеться про конкретні пропозиції з боку Франції щодо зміцнення безпекової архітектури регіону.
«Ми будемо співпрацювати з нашими союзниками, зокрема з Францією, яка виступила з цією конкретною пропозицією, і разом із зростанням наших власних автономних можливостей ми будемо намагатися підготувати Польщу в майбутньому до максимально автономних дій у цьому питанні», — додав політик.
Ядерна заброя у Польщі — останні новини
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив про необхідність розвитку власного ядерного потенціалу для безпеки країни на тлі загроз з боку Росії.
Згодом міністр оборони Польщі Міхал Косиняк-Камиш заявив, що країна повинна інвестувати в розвиток власних дослідницьких і розробницьких можливостей у сфері ядерного потенціалу.
Проте в уряді Польщі розкритикували президента Навроцького за самовільні заяви про «ядерний проєкт».