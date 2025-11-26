Польща посилює оборону Балтійського моря: що відомо про контракт з Saab

Підводний човен / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

Польща оголосила про вибір шведської компанії Saab як постачальника трьох підводних човнів. Нові субмарини стануть ключовим елементом посилення оборони Варшави у Балтійському морі. Вартість угоди в рамках програми «Орка» оцінюється приблизно в 2,73 мільярда доларів.

Про це пише Reuters.

Багатомільярдна угода та стратегічне значення

Віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Швеція представила найкращу пропозицію за всіма критеріями, включаючи терміни постачання та експлуатаційну здатність, особливо у Балтійському морі. Компанія Saab, яка постачатиме Польщі підводні човни A26, також зобов’язалася закупити певне озброєння у Польщі в рамках ширшої угоди про співпрацю.

Реклама

Для Saab це перше експортне замовлення на підводні човни з моменту придбання відповідного підрозділу у 2014 році. Варшава прагне укласти комерційну угоду не пізніше другого кварталу 2026 року, а першу доставку очікує вже у 2030 році.

«Це справжній прорив. Це неймовірно важливо для безпеки Балтійського моря, і мати таку можливість по обидва боки моря значить багато,» — заявив генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон.

Спільний захист Балтійського регіону

Рішення Варшави значно посилити інвестиції у збройні сили є прямою відповіддю на зростання загрози з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Угода зі Швецією є також прикладом зусиль Польщі щодо формування Балтійського альянсу та зміцнення співпраці в регіоні.

Підводні човни A26 розроблені для ведення бойових дій на морському дні та можуть допомогти НАТО запобігати атакам на підводну інфраструктуру, що стало особливо актуальним після низки підозрілих інцидентів із пошкодженням кабелів та трубопроводів із 2022 року.

Реклама

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон у своїй заяві наголосив, що агресія Росії робить розширення оборонної співпраці у Балтійському морі важливішим, ніж будь-коли. Угода створює спільну систему підводних операцій і зміцнює взаємосумісність між шведським та польським військово-морськими флотами. Крім того, Швеція зобов’язалася надати Польщі навчальну субмарину.

Нагадаємо, цього року Росія розмістила п’ять атомних субмарин за 60 км від кордонів НАТО. Західні експерти вважають, що Арктика стає полігоном для підводного флоту РФ.