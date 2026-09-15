Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною: що відомо

Кордон / © Держприкордонслужба України

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Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив польський уряд.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

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До посилення охорони залучили військовослужбовців 18-го понтонно-мостового полку. Вони вже виконують завдання із захисту інфраструктури, яку використовує польська Прикордонна служба.

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«Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою», — заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За даними оперативного командування ЗС Польщі, поблизу кордону з Україною облаштовують додаткові спостережні та охоронні пости. Йдеться, зокрема, про райони пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова.

Також польські військові встановлюють захисні конструкції, зокрема контейнери з металевою сіткою, які заповнюють піском або гравієм. Такі споруди можуть використовуватися як захисні стіни для зменшення наслідків можливих ударів.

Як відомо, рішення Польщі посилити прикордонну інфраструктуру ухвалили після останніх російських атак поблизу польсько-українського кордону. Так, російський дрон влучив у пасажирський потяг, що перебував за 2 км від кордону. Минулося без жертв чи потерпілих.

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Раніше РФ атакувала територію міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Дрон поцілив у вантажівку біля автозаправної станції.

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