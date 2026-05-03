Польща посилює військову розвідку з космосу

Польський військовий супутник / © Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на Х

Польща вивела на навколоземну орбіту новітній військовий супутник ракетою SpaceX. У Міністерстві оборони країни заявили, що це покращить розвідувальні можливості польської армії.

Про це пише TVP World.

Побудований польсько-фінською компанією ICEYE для польських збройних сил, супутник, четвертий у своєму роді в Польщі, має на меті посилити можливості Варшави спостерігати за поверхнею Землі як вдень, так і вночі, зокрема за несприятливих погодних умов.

Його було запущено в космос ракетою Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії близько 9:00 ранку за польським часом (о 10:00 за Києвом) у неділю, 3 травня.

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що супутник покращить розвідувальні можливості Польщі.

«Ми будуємо військову радіолокаційну сузір’я POLSARIS, яке забезпечить Збройні сили Польщі новими можливостями зображення Землі», — написав він на X.

За його словами, новий супутник забезпечує «конкретну підтримку оперативних сил та всієї системи національної безпеки».

Радіолокаційне угруповання POLSARIS використовує технологію радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR), яка дозволяє супутникам «бачити» крізь хмари, дим і туман, на відміну від стандартних оптичних систем.

Перший супутник ICEYE для польських військових, що є частиною угоди про співпрацю під назвою MikroSAR, вийшов на орбіту 28 листопада 2025 року, а два інших — в березні цього року.

Недільна місія SpaceX загалом вивела на орбіту 45 корисних вантажів. Серед них — ще один польський супутник, варшавської космічної компанії Eycore, яка спеціалізується на технології радіолокаційної візуалізації. Такі системи використовуються для військового спостереження, захисту критичної інфраструктури, відстеження кораблів та оцінки збитків після стихійних лих.

