Кордон, Польща / © Національна поліція України

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про запровадження тимчасового контролю на кордонах з Німеччиною і Литвою. Рішення було ухвалене у вівторок і набуде чинності від понеділка, 7 липня.

Про це пише видання Polsat News.

Під час наради за участю голови Міністерства національної оборони Владислава Косиняка-Камиша та представників Прикордонної служби Туск наголосив на необхідності посилення контролю на кордонах. Відповідальний за підготовку відповідної пропозиції — міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Сємоняк.

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Прем’єр також зазначив, що неодноразово обговорював це питання з німецькою стороною і новим канцлером Німеччини. Водночас він різко розкритикував політиків опозиції та Кароля Навроцького за «ганебну» поведінку, яка, за словами Туска, шкодить роботі державних служб, зокрема Прикордонної служби.

Місцевості, які межують з Литвою та Німеччиною, будуть поставлені під особливий нагляд.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони заявляв про «зникнення» західного кордону та звинувачував Німеччину в систематичному передаванні до Польщі мігрантів, на що польські служби не реагують.

Політики різних фракцій висловлювали різні думки щодо ситуації на кордоні, але загальна позиція уряду — посилити контроль і забезпечити безпеку.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не виключає можливість повного закриття кордону з Німеччиною, якщо Берлін продовжуватиме повертати до Польщі мігрантів.