Польща відмовляється від російської нафти: Туск прокоментував рішення

Польща повністю відмовляється від російської нафти / © Associated Press

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Польська енергетика не покладатиметься на російські енергоносії, особливо під час повномасштабної війни, яку веде Росія. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, коментуючи рішення національної нафтопереробної компанії Orlen повністю припинити закупівлю російської нафти для свого чеського НПЗ від 30 червня.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Туска, розрахунок на російські поставки в умовах агресії РФ був би «тяжким гріхом». Він підкреслив, що завдяки рішенню Orlen Варшава послідовно реалізує план зі зниження енергетичної залежності Польщі та всієї Європи від зовнішніх поставок, особливо з боку країн-агресорів, таких як Росія.

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«Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом», — зазначив польський прем’єр.

Туск додав, що досягнення енергетичної незалежності від Росії вимагало від Варшави значних зусиль, але тепер Польща почувається набагато безпечніше в цьому питанні.

Нагадаємо, виконавчий орган Європейського Союзу має намір запропонувати новий пакет санкцій, спрямованих проти «тіньового» флоту нафтових танкерів Москви, у спробі посилити тиск на Росію через її війну проти України.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, санкції, запропоновані Європейською комісією, стосуватимуться 60 фізичних та юридичних осіб, а також міститимуть обмеження щодо приблизно 150 суден.

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