Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю
У ніч проти 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська та Москви. Обмеження діють в обох напрямках — як на виїзд до Білорусі, так і на в’їзд до Польщі.
Польща припинила рух через усі прикордонні переходи з Білоруссю. Обмеження діють в обох напрямках.
Про це повідомляє Onet.
Рішення було ухвалене у відповідь на початок спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», початок яких запланований на 12 вересня.
Автомобільний рух заблоковано на переходах «Тересполь-Брест» для легкових авто і «Кукурики-Козловичі» для вантажівок. Також закриті три залізничні переходи для вантажних перевезень.
Прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ці маневри мають агресивний характер і становлять загрозу для Польщі. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що навчання спрямовані безпосередньо «проти Польщі та Європейського Союзу».
Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» від 12 до 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орешнік».