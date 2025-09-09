ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

Польща повністю закриває кордон з Білоруссю — Туск назвав причину

Рішення є прямою відповіддю на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід 2025».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Польща повністю закриває кордон з Білоруссю — Туск назвав причину

Польща закриває кордон з Білоруссю / © Associated Press

Польща закриває кордон з Білоруссю у четвер, 11 вересня, опівночі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

таке рішення польський уряд ухвалив у відповідь на ескалацію напруженості та військові навчання Білорусі та РФ «Захід-2025».

Польща закриває кордон з Білоруссю Фото: Clash Report

Польща закриває кордон з Білоруссю Фото: Clash Report

Туск охарактеризував ці маневри як «дуже агресивні» і зазначив, що вони відбуваються поблизу польського кордону.

Зазначимо, що Польща також проводить власні військові навчання «Залізний захисник-25» спільно із союзниками. Це рішення є свідченням зростання занепокоєння щодо безпеки в регіоні.

Нагадаємо, Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь. У Варшаві застерегли, що перебування їхніх громадян у РБ може становити небезпеку, а сама країна не є демократичною і не є партнером для Польщі.

Раніше стало відомо, що до Польщі знову залетів «невпізнаний об’єкт». Уламки літального об’єкту впали у кукурудзяне поле Польщі неподалік від кордону з Білоруссю.

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie