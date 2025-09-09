- Дата публікації
Польща повністю закриває кордон з Білоруссю — Туск назвав причину
Рішення є прямою відповіддю на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід 2025».
Польща закриває кордон з Білоруссю у четвер, 11 вересня, опівночі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
таке рішення польський уряд ухвалив у відповідь на ескалацію напруженості та військові навчання Білорусі та РФ «Захід-2025».
Туск охарактеризував ці маневри як «дуже агресивні» і зазначив, що вони відбуваються поблизу польського кордону.
Зазначимо, що Польща також проводить власні військові навчання «Залізний захисник-25» спільно із союзниками. Це рішення є свідченням зростання занепокоєння щодо безпеки в регіоні.
Нагадаємо, Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь. У Варшаві застерегли, що перебування їхніх громадян у РБ може становити небезпеку, а сама країна не є демократичною і не є партнером для Польщі.
Раніше стало відомо, що до Польщі знову залетів «невпізнаний об’єкт». Уламки літального об’єкту впали у кукурудзяне поле Польщі неподалік від кордону з Білоруссю.