Польсько-білоруський кордон. / © twitter.com/podlaskaPolicja

Реклама

Польща ще на три місяці продовжила дію так званої буферної зони на кордоні з Білоруссю. Це вже десяте продовження заборони на перебування у прикордонній смузі.

Відповідне розпорядження опублікували в офіційному урядовому віснику Польщі, повідомляє видання Polsat News.

Реклама

За документом, рішення про дію обмежень ще упродовж 90 днів зумовлене тим, що на польсько-білоруському кордоні досі зберігаються «реальні загрози, пов’язані з міграційним тиском».

Реклама

У поясненні до розпорядження зазначається, що проблема незаконного перетину кордону зберігається з різною інтенсивністю від середини 2021-го. Йдеться про іноземців із так званих країн із високим міграційним ризиком, які намагаються нелегально потрапити з Білорусі до Польщі.

За даними польської влади, від початку 2926-го до 8 листопада на польсько-білоруській ділянці кордону зафіксували 482 спроби незаконного перетину. Крім того, спроби перетину кордону нерідко супроводжувалися агресивною поведінкою іноземців.

У документі також наголошується, що мігрантів організовано переправляли з Білорусі до Польщі. До цього, за твердженням польської сторони, причетні білоруські служби, які не лише допускають такі дії, а й підтримують їх.

Заборону на пересування

Територія, на якій діятиме заборона, не зміниться. На більшій частині польсько-білоруського кордону обмеження поширюватимуться на смугу завширшки 200 метрів від державного кордону. Така зона охоплює ділянку завдовжки 59,24 км. Водночас так званий «буфер» не охоплює населені пункти і туристичні маршрути.

Реклама

Заборона на перебування у прикордонній смузі діє від 13 червня 2024 року. Вона поширюється на частину Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю та є зовнішнім кордоном Шенгенської зони.

Як повідомлялося, Польща готує новий крок через російські ракети, які перетнули її повітряний простір. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик виступив за запровадження безпольотної зони на сході країни. Варшава також пропонує поширити цей механізм на весь східний фланг НАТО, щоб чітко визначити правила реагування на повітряні загрози та мати більше підстав для знищення об’єктів, які порушують повітряний простір Альянсу.

Новини партнерів

Новини партнерів