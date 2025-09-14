ТСН у соціальних мережах

Світ
2861
2 хв

Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною

Технічно НАТО і Європейський союз здатні захистити Україну від повітряних атак Росії.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Повітряна атака на Україну

Повітряна атака на Україну / © tsn.ua

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує Tagesschau.

«Технічно НАТО і Європейський союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками», — заявив Сікорський.

Польський міністр закордонних справ також пропонує контролювати вхід у Балтійське море ветхих суден російського тіньового флоту, які загрожують забруднити акваторію нафтопродуктами у разі аварії.

«Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу», — зауважив Сікорський.

За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити морську зону контролю в Північному морі.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Раніше, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.

