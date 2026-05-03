Польща проти так званого «перемир’я» на 9 травня, що російське керівництво хоче використати, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не підтримує пропозицію Росії про короткострокове перемир’я на період святкувань 9 травня в Москві.

Туск назвав ідею Путіна абсурдною і відмовився тиснути на Україну

Також Туск наголосив. що не буде закликати Україну погоджуватися на такі умови.

«Поки що сигнал із Москви був про одноденне перемир’я лише для того, щоб у Росії міг відбутися парад. Це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такі пропозиції», — заявив польський прем’єр.

Водночас Туск наголосив, що Польща підтримує лише ті ініціативи, які можуть стати початком реальних мирних переговорів, а не короткочасні паузи, вигідні Кремлю.

За його словами, справжнє припинення вогню має бути не символічним і не прив’язаним до дат, а стати основою для довгострокового мирного процесу.

Позиція Варшави вкотре підкреслює скептичне ставлення союзників України до ініціатив Москви, які вони розглядають як спробу виграти час у війні.

Раніше політичні експерти заявили про початок занепаду очільника РФ Володимира Путіна та перевагу України у війні. Відмова від військової техніки на Красній площі стала наслідком критичних втрат на фронті та успішних глибоких ударів ЗСУ по стратегічних об’єктах у тилу РФ.

