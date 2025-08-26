Польща пригрозила заблокувати вступ України до ЄС: у чому причина

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Перспектива членства України в ЄС залежатиме від офіційного визнання подій на Волині 1943–44 років і геноциду поляків.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції.

«Я говорив це багато разів — якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам’яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу. Я висловлював дуже чітку і рішучу опозицію у випадках, коли будь-яким чином топталося добре ім’я Польщі, або робилися спроби прославляти Бандеру. Я говорив про це дуже чітко і виразно. Але відмова у підтримці воюючої України суперечить інтересам безпеки польської держави. Допомагати Україні, яка воює, — це також будувати безпечну Польщу», — сказав Косіняк-Камиш

Він заявив, що партія підтримує законодавчі ініціативи щодо кримінальної відповідальності за поширення «бандерівської символіки», підкресливши, що такі заходи не повинні використовуватися в інтересах російської пропаганди.

Косіняк-Камиш зазначив, що критично ставиться до молоді з України, котра подорожує Польщею на розкішних автомобілях, але не долучається до оборони своєї країни.

Він прокоментував ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти бандерівську символіку до нацистської, зазначивши, що під час повномасштабної війни потрібно бути обережними, оскільки російська пропаганда намагається представити Україну як державу під владою фашистів.

«Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині — один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам’ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо», — зазначив він.

За словами міністра оборони Польщі, не можна «підігравати» пропаганді Росії, яка говорить про «фашистів в Україні». Косіняк-Камиш зазначив, що знає, як правильно зберігати історичну пам’ять і вести боротьбу з викривленнями, роблячи це практично, а не тільки на емоціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Волинська трагедія 1943 року, відома у Польщі як «Волинська різанина», стала одним із найстрашніших актів насильства проти польського населення на Волині під час Другої світової війни. Польська сторона розглядає ці події окремо від інших воєнних злочинів того періоду.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що більшість українців не знайома з історією Волинської трагедії, і висловив стурбованість через присутність у деяких українців символіки, пов’язаної з Бандерою. Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дуда отримав зізнання, що український лідер не знав про злочини проти поляків, оскільки цьому не навчали в школі.