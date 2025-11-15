ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Польща припиняє допомогу українським біженцям - подробиці

Допомога українцям у Польщі більше не продовжуватиметься — президент підписав останню версію закону.

Автор публікації
Наталія Магдик
Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу українцям і заявив, що ця допомога більше не буде продовжена.

Про це пише польське видання Kresy.

Згідно з повідомленням, під час мітингу з нагоди 100 днів президентства у Мінську-Мазовецькому Навроцький пояснив, що підписав другу версію закону, щоб уникнути хаосу, і закликав до впорядкування системи підтримки.

«Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє», — сказав Навроцький.

«Українців слід ставити в один ряд з усіма іншими національними меншинами», — додав президент.

Президент пояснив, що первісна версія закону передбачала надання допомоги 800+ українцям, які не працюють у Польщі, що він вважав нечесним по відношенню до поляків.

«Я підписав закон вже вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але наголошую, і коли нас дивиться прем’єр та більшість парламенту, я нагадую, що підписав цей закон про допомогу українцям востаннє», — зазначив Навроцький.

Президент підкреслив, що підтримка українців має поєднуватися з відповідальністю та справедливістю для польського суспільства.

«Вважаю, що українська меншина в Польщі вже в третій рік після початку війни повинна отримувати підтримку з належною відповідальністю, але так само, як і всі інші національні меншини в Польщі», — додав він, наголошуючи на необхідності встановлення єдиних правил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 листопада більшість українських біженців у Польщі будуть змушені самостійно покривати витрати на житло.

