Польща призупинила передавання винищувачів МіГ-29: які причини

МіГ-29 / © Associated Press

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Україна наразі не виявляє зацікавленості в отриманні польських винищувачів МіГ-29.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю RMF24.

За словами посадовця, передавання літаків, який обговорювався ще наприкінці минулого року, зупинився через дві ключові обставини. По-перше, українська сторона зацікавлена в отриманні літаків, адаптованих до сучасних бойових умов. Проте Польща не має фінансової можливості покривати відповідні витрати на модернізацію.

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Друга причина стосується зміни формату оборонної співпраці. Як пояснив заступник міністра, замість авіації сторони зосередилися на партнерстві у сфері безпілотних технологій.

«Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною — і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем», — зазначив Павел Залевський.

Залевський також прокоментував загальний стан відносин. Через скандал навколо найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА, взаємодія між країнами ускладнилася. Посадовець критично висловився щодо використання історичної тематики у внутрішньополітичній боротьбі.

«Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв — це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі», — зазначив Павел Залевський.

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Водночас представник Міноборони спростував припущення, що відсутність постачання МіГ-29 є формою дипломатичного чи політичного тиску на Київ з метою змусити змінити назву українського підрозділу.

Нагадаємо, Польща досі не передала Україні старі винищувачі МіГ-29, які обіцяла ще в січні 2026 року. У Варшаві заявляють, що постачання залежить від домовленості з Києвом щодо передавання технологій.

Ми раніше інформували, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їхнього використання.

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