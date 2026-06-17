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Польща призупинила передавання винищувачів МіГ-29: які причини
В Польщі пояснили причини затримки в передаванні Україні винищувачів МіГ-29. Міністр оборони заявив про зміну формату оборонної співпраці між країнами.
Україна наразі не виявляє зацікавленості в отриманні польських винищувачів МіГ-29.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю RMF24.
За словами посадовця, передавання літаків, який обговорювався ще наприкінці минулого року, зупинився через дві ключові обставини. По-перше, українська сторона зацікавлена в отриманні літаків, адаптованих до сучасних бойових умов. Проте Польща не має фінансової можливості покривати відповідні витрати на модернізацію.
Друга причина стосується зміни формату оборонної співпраці. Як пояснив заступник міністра, замість авіації сторони зосередилися на партнерстві у сфері безпілотних технологій.
«Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною — і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем», — зазначив Павел Залевський.
Залевський також прокоментував загальний стан відносин. Через скандал навколо найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА, взаємодія між країнами ускладнилася. Посадовець критично висловився щодо використання історичної тематики у внутрішньополітичній боротьбі.
«Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв — це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі», — зазначив Павел Залевський.
Водночас представник Міноборони спростував припущення, що відсутність постачання МіГ-29 є формою дипломатичного чи політичного тиску на Київ з метою змусити змінити назву українського підрозділу.
Нагадаємо, Польща досі не передала Україні старі винищувачі МіГ-29, які обіцяла ще в січні 2026 року. У Варшаві заявляють, що постачання залежить від домовленості з Києвом щодо передавання технологій.
Ми раніше інформували, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їхнього використання.