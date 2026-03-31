Польща репетирує війну: що відомо про секретні навчання

У Польщі проведуть навчання і відпрацюють дії держави на випадок війни.

Про це пише Rzeczpospolita.

За інформацією видання, керівництво Польщі за кілька днів проведе «серйозне випробування» — воно репетируватиме момент початку війни. Газета встановила, що інформація про заплановані навчання під кодовою назвою «Край» вже була оприлюднена на засіданні уряду.

«Навчання організовані міністерством оборони, але їх план затверджує президент Польщі на прохання прем’єр-міністра. Він також керує їх ходом, але координує їх Бюро національної безпеки. У них беруть участь представники вищих органів державної влади, зокрема прем’єр-міністр, міністри, спікери сейму та сенату, керівники центральних установ, секретних служб та командувачі збройних сил», — йдеться у статті.

Міністерство оборони відповіло журналістам «Rz», що інформація щодо процесу підготовки навчань, включаючи їх учасників, сценарій, дату та місце проведення, є суворо засекреченою інформацією.

Такі навчання організовують у Польщі кожні чотири роки, але журналісти зауважили, що «раніше було інакше». Теперішні навчання складатимуться, серед іншого, зі стратегічної оборонної гри, під час якої моделюються політичні та стратегічні рішення, зокрема введення воєнного стану, військової гри та командно-штабних навчань, але це не польові навчання.

Головна мета — перевірити готовність усієї системи національної оборони: перевірка функціонування стратегічних планів та механізмів реагування на кризи та війни, тестування співпраці між цивільною та військовою владою, а також виявлення слабких місць у командуванні, комунікації та процедурах. Результати мають слугувати для оновлення стратегічних документів та оборонних планів, а також для підвищення ефективності інституційних операцій.

У виданні припускають, що ці навчання продемонструють необхідність завершення реформи системи командування.

«Поточна структура має багато недоліків, і командувачі збройних сил (Польщі — Ред.) добре це усвідомлюють», — зазначають у газеті.

Виникають і інші проблеми: наприклад, можливість використання спецпідрозділів під час конфлікту нижче порогу війни, тобто гібридної війни, всередині Польщі для ліквідації іноземних диверсійних груп. Ймовірно, йдеться про загрозу з Білорусі і Калінінградської області РФ, з якими межує Польща.

