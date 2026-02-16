Ядерна зброя у Польщі: міністр оборони закликав до активних дій

Польща

Міністр оборони Польщі Міхал Косиняк-Камиш заявив, що країна повинна інвестувати у розвиток власних дослідницьких і розробницьких можливостей у сфері ядерного потенціалу.

Про це він сказав на прес-конференції в Кракові у понеділок, коментуючи нещодавні слова президента Польщі Кароля Навроцького про можливість розробки власної ядерної зброї, передає PAP.

Навроцький у неділю зазначив, що підтримує приєднання Польщі до ядерного проекту і розвиток власного потенціалу у повній відповідності до міжнародних норм.

Коментуючи це, Косиняк-Камиш підкреслив, що “коли йдеться про ядерний потенціал, краще діяти, ніж просто обговорювати плани та наміри”. За його словами, це “найчутливіша з чутливих тем”, яка потребує конкретних дій і рішень, а не тривалих дискусій.

Міністр також нагадав про механізми НАТО, зокрема спільне використання ядерної зброї та так звану ядерну парасольку, яка передбачає участь країн, що не мають власних ядерних боєголовок, у плануванні та потенційному застосуванні американських ядерних сил у Європі. Він зазначив, що відкритість президента Франції Еммануеля Макрона до обговорення розширення ядерного захисту для союзників “вітається”.

Польща підписала та ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1969 року. Документ забороняє передавати ядерну зброю будь-якій іншій країні та зобов’язує підписантів припинити випробування ядерної зброї.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький висловився на користь розробки власного ядерного потенціалу, пояснивши це необхідністю захисту країни від потенційної загрози з боку Росії.

Також ми писали про те, як Польща готується до потенційного зіткнення з РФ. У країні від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти та зберігати протипіхотні міни. 20 лютого, після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.

Крім того, дізнайтесь, які країни мають найбільші арсенали ядерної зброї, хто нарощує боєголовки та як змінюється світова ядерна карта.