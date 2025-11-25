Ракетний обстріл Тернополя: Польща почала розслідувати смерть 7-річної Амелії

Тернопіль / © Національна поліція України

Реклама

Польські правоохоронні органи розпочали власне розслідування обставин загибелі 7-річної Амелії, яка стала жертвою російського удару по Тернополю. Для сприяння у справі районна прокуратура в Познані звернулася по допомогу до Посольства України.

Про це повідомив речник районної прокуратури в Познані Лукаш Вавжиняк, передає TVN24.

«Існує достатня ймовірність того, що ракетний обстріл здійснили сили Російської Федерації. 24 листопада 2025 року прокурор районної прокуратури в Познані розпочав розслідування за цією справою. Йдеться про злочин порушення міжнародного права та вбивство неповнолітньої особи», — сказав він.

Реклама

За його словами, це розслідування кваліфікують за статтями про порушення міжнародного права та вбивство неповнолітньої особи. Злочин також розглядається як «посягання на життя і здоров’я цивільного населення».

Познанська прокуратура звернулася до української сторони з офіційним запитом щодо надання документів, які стосуються загибелі дівчинки. Нагадаємо. вона була громадянкою Польщі. В Україні також триває паралельне розслідування, яке здійснює Слідче управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Тернополі загинула 7-річна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство, та її мати Оксана.

Трагедія викликала гостру реакцію в Польщі, де прем’єр-міністр Дональд Туск назвав інцидент «жорстокістю», що має зупинити війну.

Реклама

У ніч проти 19 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, під час якого ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Тернополі.

Раніше в Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка. На вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.