Польща стає на рейки війни: Варшава виходить із Оттавської конвенції та готується до виробництва зброї
Від 20 лютого Польща офіційно залишає Оттавську конвенцію, що забороняє протипіхотні міни. Рішення ухвалене для посилення оборони держави.
Вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти та зберігати протипіхотні міни. 20 лютого, після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.
Про це повідомляє «Польське радіо».
Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська сказала Польському радіо, що вважає це правильним кроком. Вона наголосила, що, зокрема, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості:
«На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні».
Депутатка від Громадянської коаліції водночас підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.
Польща — не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік свій вихід остаточно оформили три балтійські держави — Естонія, Латвія та Литва. На початку цього року до них приєдналася також Фінляндія.
Раніше ми писали про те, як Польща готується до потенційного зіткнення з РФ. У країні від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.
Нагадаємо, у Норвегії також готуються до потенційної війни з РФ. Голова Міноборони Ейрік Крістофферсен заявив, що Москва може вдатися до захоплення частини території, щоб убезпечити свої ядерні сили на Крайній Півночі.