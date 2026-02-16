Польща стає на рейки війни: Варшава виходить із Оттавської конвенції та готується до виробництва зброї

Протипіхотна міна / © wikipedia.org

Вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти та зберігати протипіхотні міни. 20 лютого, після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська сказала Польському радіо, що вважає це правильним кроком. Вона наголосила, що, зокрема, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості:

«На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні».

Депутатка від Громадянської коаліції водночас підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.

Польща — не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік свій вихід остаточно оформили три балтійські держави — Естонія, Латвія та Литва. На початку цього року до них приєдналася також Фінляндія.

Раніше ми писали про те, як Польща готується до потенційного зіткнення з РФ. У країні від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Нагадаємо, у Норвегії також готуються до потенційної війни з РФ. Голова Міноборони Ейрік Крістофферсен заявив, що Москва може вдатися до захоплення частини території, щоб убезпечити свої ядерні сили на Крайній Півночі.