Польща судить двох машиністів "Укрзалізниці": що вони накоїли

У Польщі українським машиністам загрожує до 8 років / © Укрзалізниця

У Польщі двох українських машиністів потяга звинувачують в організації незаконного перетину кордону.

Про це передають польські ЗМІ.

Двоє українських залізничників, Роман Р. та Володимир В., у 2024 році сховали двох громадян України в електровозі поїзда Одеса-Перемишль, перевезши їх через державний кордон без проходження паспортного контролю українськими та польськими прикордонниками. За свої «послуги» вони мали отримати 12 тисяч доларів.

Польська прокуратура стверджує, що машиністи діяли у змові з іншим працівником залізниці на ім’я Сергій.

Роману Р. та Володимиру В. інкримінують сприяння незаконному перетину кордону. Польське законодавство передбачає за такі дії покарання від шести місяців до восьми років ув’язнення.

Обидва українці не визнали своєї провини, але вирішили добровільно підкоритися покаранню, запропонованому прокурором. Який саме термін їм дадуть, не уточнюється.

