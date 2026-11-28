Падіння цілей РФ в Польщі / © Associated Press

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Польські військові не завжди намагаються збивати російські ракети, які входять у повітряний простір країни.

Про це під час спілкування з журналістами у Варшаві заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек, повідомляє hromadske.

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За словами посадовця, військові відстежують рух ракет за допомогою радарів. Якщо повітряна ціль прямує до лісу або поля, де не становить загрози для життя людей, її перехоплення може створити додаткову небезпеку через розліт уламків. У такій ситуації збиття ракети Журек назвав «невиправданим ризиком».

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«Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля, де вона не становить загрози для людського життя, спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети — невиправданий ризик», — цитує видання Журека.

Водночас російські безпілотники, які порушують повітряний простір Польщі, намагаються збивати за першої можливості. Генпрокурор також розповів, що стратегічні об’єкти, зокрема аеропорт у Жешуві, захищені зенітними ракетними комплексами Patriot.

Крім того, Журек підтвердив, що Польща розглядає можливість змінити підхід до реагування на російські ракети та дрони. Однак для цього потрібен консенсус країн НАТО.

«Що ж до структур НАТО… Не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО — ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом», — додав генпрокурор Польщі.

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Раніше повідомлялося, що заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив про необхідність створення безпольотної зони на сході країни.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що поки не висилатиме російського посла.

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